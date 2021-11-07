/660185/بالصور--تكريم-حكام-القمة-على-هامش-معسكر-الواعدين

قرر اتحاد الكرة في ظل سياسة الارتقاء بالتحكيم التي ينتهجها برئاسة أحمد مجاهد ، بدأ اليوم تحت إشراف لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح معسكر الحكام الواعدين من الحاصلين على رخصة VAR و يتم تأهيلهم للاستعانة بهم كحكام ساحة، يستمر المعسكر 10 أيام ، وتم على هامش افتتاحه اليوم تكريم طاقم تحكيم مباراة القمة الأخيرة تقديرًا لكفاءتهم وآدائهم الرائع الذي أعطى رسالة واضحة عن امكانات التحكيم المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضر افتتاح المعسكر وتكريم الحكام المصريين ايدي ماييه مدير التحكيم في الاتحاد الأفريقي وكيم لوشونج عضو لجنة الحكام الأفارقة

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.