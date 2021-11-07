«بسلاح أبيض»..طالب يتعدى على زميله في الإسماعيلية

/660188/بسلاح-أبيضطالب-يتعدى-على-زميله-في-الإسماعيلية

أصيب طالب في المرحلة الثانوية، بجرح قطعي في الوجة والرقبة إثر مشادة بينه وبين زميلة بعد انتهاء الدرس وقام الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طالب يتعدى على زميله بسلاح أبيض ويصيبه بـ80 غرزة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم ثالث، إشارة يفيد باصابة طالب يدعى« ي. م.» 16 عام بجرح قطعي بالوجة والرقبة وعلى الفور تم نقله إلي المجمع الطبي بالإسماعيلية لإجراء الجراحة لإصاباته التي بلغت 80 غرزه بالوجه والرقبة.

كاميرات المراقبة

وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى مكان الواقعة بمنطقة السابعة إمام إحدى الكافتريات وأتضح حدوث مشاجره بين المجني عليه وزميل له بعد انتهاء الدرس وهذا ما جاء باحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة ولحظة اعتداء زميله مستخدما سلاح أبيض.

مشادة كلامية

وبسؤال المجني أمام رجال المباحث، عليه اتهم أقر بإندلاع مشادة بينه وبين أحد زملائة قام على إثرها الثاني بإحداث ما به من اصابات وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتوالى التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم شهدت المدرسة الثانوية الصناعية بنين فى شبرا الخيمة مشادة بين طالبين داخل أروقة المدرسة حيث تعدى طالب بالصف الثالث الثانوى على زميلة بضربه «بالبوكس»، فى وجهه مما تسبب فى كسر الفك وعلى الفور تم نقل الطالب إلي مستشفى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم اول شبرا الخيمة بتلقي إخطارا من مستشفى ناصر العام بإستقبالها الطالب محمد على مبروك بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الثانوية الصناعية بنين بشبرا الخيمة قسم سيارات بإصابتة بكسر بالفك اثر قيام زميلة بالفصل بالتعدى علية بضربة بالبوكس بوجهه.

التحريات الأولية

وأوشارت التحريات الأولية، أن الواقعة تمت داخل اروقة المدرسة بسبب تشاجر الطالبين سويا لقيام المجنى عليه بمعاتبته للمتهم بتناوله سجائر فتعد عليه بالضرب، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.