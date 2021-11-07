شريف منير يشارك الجمهور بصورته مع أسرة الشهيد أحمد المنسي..«شرف عظيم»

/660192/شريف-منير-يشارك-الجمهور-بصورته-مع-أسرة-الشهيد-أحمد-المنسيشرف-عظيم

شارك الفنان شريف منير، جمهوه بمجموعة صور له مع عائلة الشهيد البطل محمد المنسي الذي تناولت الدارما قصة كافحة في محاربة الإرهاب من خلال مسلسل الإختيار،وذلك أثناء تكريمهم من جامعة حلوان.

دوت الخليج يرصدصورة عائلة الشهيد أحمد المنسي مع شريف منير

وكتب شريف منير معلقا على الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انتسجرام”: “صوره تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسي و أولاده الأسبوع الماضي أثناء تكريمنا من جامعة حلوان . شرف عظيم”.

تفاصيل حريق منزل شريف منير

وكشف الفنان شريف منير مؤخرا عن اندلاع حريق في منزله بسبب وقوع سيجارة على سقف غرفة بالمنزل، مشيرا إلى أن رجال إطفاء منطقة المقطم إستطاعوا السيطرة على الموقف، اذ نشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، كشف من خلالها حريق الغرفة، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود”.

طرح مسلسل «إجازة مفتوحة» لشريف منير على قناة ON

ويشارك شريف منير في مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

شريف منير يتألق بمسلسل ونحب تاني ليه

كان أخر ظهور للفنان شريف منير من خلا مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عرض ضمن المراثون الرمضاني لعام 2020، ويشارك بطولته كلا من اسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.