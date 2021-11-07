/660193/تحيامصر-ينشر-تشكيل-اللجنة-العامة-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-الشيوخ-خاص

حصل موقع دوت الخليج على تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لدور الانعقاد الثانى،للفصل التشريعى الأول، حيث تم اختيار 5 نواب بعضوية اللجنة من جانب هيئة مكتب المجلس وهم كل من النائب حسانين توفيق عضو المجلس عن حزب الشعب الجمهورى، والنائب رامى جلال، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أسامة الجندى، والنائ عمرو التونسى والنائب مصطفى كامل السيد.

دوت الخليج

العامة

تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.