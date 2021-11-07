مجلس الشيوخ يختار النائب حسانين توفيق عضوًا باللجنة العامة

/660197/مجلس-الشيوخ-يختار-النائب-حسانين-توفيق-عضوا-باللجنة-العامة

وافقت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على اختيار النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بالمجلس عن حزب الشعب الجمهورى، ضمن عضويتها بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول، وذلك بترشيح من هيئة مكتب المجلس، بحسب نص اللائحة الداخلية.

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وتشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر، حيث كان النائب حسانين توفيق من الـ5أعضاء المرشحين للعضوية بجانب أيضا كل من النائب رامى جلال، والنائب أسامة الجندى، والنائب عمرو التونسى والنائب مصطفى كامل السيد.

ويشغل النائب حسانين توفيق عضوية لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، ورئاسة لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، وعضوية لجنة الأزهر الشريف للتحول الرقمى، كما يشغل أيضا عضويه مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الغرفة التجارية الأمريكية، وعضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، وعضو المجلس الاستشارى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ورئيس لجنة نظم المعلومات والتكنولوجيا بالغرفة العربية الألمانية، وعضو جمعية اتصال مصر، عضو غرفة البرمجيات، وحصل أيضا على جائزة شخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA الدولية.