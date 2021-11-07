محافظ بنى سويف يؤكد أهمية دور الأزهر الشريف التعليمى والدعوى

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد محمد البديوى الرئيس الجديد للمنطقة المركزية الأزهرية ببنى سويف، لتهنئته بتوليه المسؤولية، متمنيا له التوفيق فى دفع جهود الأزهر الشريف التعليمية والدعوية.
وشدد "غنيم" على ضرورة تعظيم أوجه التعاون بين المحافظة والمنطقة الأزهرية، وخاصة فى دعم خطة المحافظة فى مجال رفع وعى المواطن، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التى لا تمت للدين الإسلامى وتعاليمه من قريب أو بعيد، مؤكدا دعمه الدائم لكل جهود المنطقة على الجانبين التعليمى والدعوى.
ومن جانبه، أعرب رئيس المنطقة عن سعادته بلقاء المحافظ الذى يأتى فى إطار دعمه المتواصل للمنطقة الأزهرية فى المجالين التعليمى والدعوى، وحرصه على تحفيز وتشجيع مزيد من الجهد، وأن يكون الأزهر شريكا رئيسا فى خطة المحافظة التنموية.
ونوه رئيس المنطقة إلى بعض المجالات التى دعمتها المحافظة بالتعاون مع المنطقة، مثل: مؤتمرات وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، والتى تهدف إلى حل المشكلات الأسرية والنزاعات المجتمعية بين الأفراد بالإضافة إلى الجانب التوعوى وما تقدمه من ندوات ولقاءات مع وزارتى الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، وطلاب الجامعة.
وأشار إلى حرص المحافظ على تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية فى الثانوية والإعدادية، وتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب وطالبات منطقة بنى سويف الأزهرية، وافتتاحه لمعهد بوش التابع لإدارة ناصر التعليمية الأزهرية، ومتابعة امتحانات الشهادة الثانوية أولا بأول "ميدانيًا وتليفونياً"، وتقديم الدعم اللازم لمجابهة فيروس كورونا.
وفى نهاية اللقاء أهدى البديوى، محافظ بنى سويف درع المنطقة الأزهرية، تقديرًا لدعمه المتواصل للمنطقة، وكذا جهوده التنموية والتنفيذية فى مختلف القطاعات، وخاصة فى مجال الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطن.
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