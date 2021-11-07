«المتحدة» تقرر تعيين المرصفى رئيسا لراديو النيل وأبو السعود مستشارا

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الأستاذة مآثر المرصفى رئيسا لشبكة راديو النيل وترقية الأستاذ طارق أبو السعود مستشارًا للراديو لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.





وتولى الأستاذ طارق أبو السعود العديد من المناصب حيث لقب بصانع النجوم بدأها بالإذاعة المصرية وتأسيس إذاعة نجوم إف إم وصولا إلى رئاسة شبكات راديو النيل والإشراف على راديو 9090.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة مآثر المرصفى شغلت العديد من المناصب الإعلامية بالقنوات والراديو أبرزها مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة راديو مصر .