وتولى الأستاذ طارق أبو السعود العديد من المناصب حيث لقب بصانع النجوم بدأها بالإذاعة المصرية وتأسيس إذاعة نجوم إف إم وصولا إلى رئاسة شبكات راديو النيل والإشراف على راديو 9090.
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة مآثر المرصفى شغلت العديد من المناصب الإعلامية بالقنوات والراديو أبرزها مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة راديو مصر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المتحدة» تقرر تعيين المرصفى رئيسا لراديو النيل وأبو السعود مستشارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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