اتفاقية شراكة بين أوديسا التعليمية الفرنسية والمدرسة البريطانية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قام لوك شاتيل، رئيس مجموعة "أوديسا" التعليمية الفرنسية وزير التعليم الفرنسى الأسبق، وأحمد سمير زكريا، رئيس مجلس إدارة المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين وذلك بمقر سفارة فرنسا بالقاهرة وبحضور السفير الفرنسى مارك باريتى.





وأعرب لوك شاتيل عن سعادته للتوقيع على الشراكة اليوم، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وفرنسا فى قطاع التعليم.

وقال إن المجموعة التعليمية الفرنسية تتواجد فى 15 دولة حتى الآن حول العالم فى أوروبا وإفريقيا وآسيا، لافتا إلى أن التوقيع الشراكة يؤكد على تصميم المجموعة على التوسع فى مصر، حيث الطلب على التعليم الدولى قوى بشكل خاص.

من جانبه، أوضح أحمد زكريا خلال مراسم توقيع الشراكة، أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة فى تطوير التعليم بمصر لاسيما فى ضوء التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا فى المجال الثقافى والتعليمى.

وأضاف أن مصر أصبحت رائدة فى مجال جذب المؤسسات التعليمية الأجنبية، لافتا إلى أن توقيع الشراكة اليوم هو خطوة سيتبعها خطوات أخرى فى التعاون مع المجموعة الفرنسية.