الصحة: تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هناك توسع فى عملية تطعيم المواطنين ضد كورونا، وحاليا يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة فى اليوم الواحد.





وأوضح عبدالغفار، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه حتى الآن تم تطعيم ما يزيد على 90% من طلاب الجامعات "المنتظمين"، وتم التأكيد على أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقى الطلاب. وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه عقد أمس، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات "فاكسيرا"، ومساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، وتمت مناقشة خطة إنتاج لقاح كورونا، والتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاح، إلى جانب دراسة استكمال عدد من المشروعات الإنشائية للشركة.

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