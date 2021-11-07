محافظ أسوان يؤكد أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين فى مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة، وخاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية.





جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، اليوم الأحد، مع وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، برئاسة أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وبحضور أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرى الصحة وهيئة التأمين الصحى.

وقال عطية، إن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ فى مختلف المنشآت الطبية الجارى تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا الانتهاء من تطوير 77 وحدة صحية من إجمالى 112 وحدة، فيما تتراوح نسب التنفيذ فى 11 مستشفى ما بين 92% إلى 18%، خاصة وأن الدولة وجهت استثمارات لتنفيذ المنظومة تصل إلى 11.7 مليار جنيه.

وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لانطلاق المنظومة الجديدة فى مختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل، موجها المسؤولين بسرعة ترشيح عدد من المواقع لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه، أشار أشرف أبو عيش إلى أن دور الهيئات الثلاث الأساسية التى ستتولى إدارة وتطبيق المنظومة الجديدة ضمن القانون رقم 2 لسنة 2018 وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح أنه ستكون هناك العديد من المزايا والأساليب التكنولوجية التى ستقدمها المنظومة الجديدة وتساهم فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بإجمالى مليون و600 ألف مواطن على مستوى المحافظة، بالإضافة لتسهيل إجراءات الكشف والفحص الطبى الدقيق والمتخصص لكل حالة مرضية، فضلا عن تخفيف العبء ومشقة السفر والانتقال للمرضى لتلقى العلاج المناسب.