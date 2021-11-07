محافظ سوهاج يترأس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأعرب المحافظ، خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ وضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس هيثم مازن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة بالمبادرة وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية - عن شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل المعوقات والإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة للإنتهاء من المشروعات المدرجة بخطة المبادرة.

وقال المحافظ، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز إدارية بنطاق المحافظة وهى مراكز "طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والمنشاة، وجرجا، والبلينا" حيث تم عرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة غاز الأقاليم للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى بالقرى التى يتم الإنتهاء من أعمال الصرف الصحى بها.

وأشار المحافظ، إلى أن الإجتماع ناقش أيضًا موقف قطع الأراضى المطلوبة لإنشاء مشروعات وخاصة مشروعات إنشاء الوحدات الصحية وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل وآخر المستجدات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمركز المنشاة لإنشاء محطة غاز طبيعى لخدمة المدينة كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة موقف المشروع القومى لتبطين الترع والتأكيد على ضرورة إرتفاع منسوب التبطين عن الجسور والطرق المجاورة وزراعة الأشجار على جانبى الترع.