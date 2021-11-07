وزير الأوقاف يبحث مع كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى جهود التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تم بحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والاتحاد البرلمانى الدولى، خصوصًا فى مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، ومشاركة وزير الأوقاف فى القمة العالمية للأديان المقرر إقامتها بسان بطرسبرج مايو 2022م.

وأهدى وزير الأوقاف، ضيفه نسخًا من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية العربية والمترجمة، وهو ما أشاد به كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى.