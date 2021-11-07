الحكومة تشدد على تنفيذ قرارات منع دخول غير الملقحين أماكن العمل

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة الالتزام بالقرارات التى تم اتخاذها، خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، وكذلك عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددا على أهمية الاستمرار فى خطة التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.
وخلال الاجتماع، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، على الرصيد الحالى المتوافر من اللقاحات، والكميات المتوقع استقبالها قريبا، موجها بتقديم جميع صور الدعم للتصنيع المحلى، للقاحات بوجه عام، وللقاحات مواجهة كورونا على وجه الخصوص.
واطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن زيادة الأطقم الطبية فى المنافذ، للقيام بالمسؤوليات المطلوبة، وتقليل التكدس فى المطارات والموانئ.
واستمع رئيس الوزراء إلى استعراض من الدكتور خالد عبدالغفار حول موقف المستشفيات المخصصة لعملية الفرز والعزل الصحى، ومدى توافر المستلزمات الطبية بها.
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