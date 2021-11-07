وزير الري يتفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع والمساقي بالفيوم

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من أعمال تأهيل وتبطين الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بمحافظة الفيوم ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع وتطوير مشروعات الموارد المائية والري، للقضاء على نقص مياه الري بالنهايات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد عمر معاون وزير الري، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من مسئولي الري ورؤساء الجمعيات الزراعية، ورؤساء روابط مستخدمي المياه، والمزارعين والمنتفعين.

بدأت الجولة الميدانية لوزير الري ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة قوتة بطول نحو 3,9 كيلو متر والتى تخدم زمام ٤٢٤٧ فدان،.

وأشاد المزارعين بأعمال تأهيل ترعة قوته التي أدت إلي تحسين حالة الرى بطول الترعة، بالإضافة إلي زراعة المساحات البور الواقعة بنهاية الترعة والتى كانت متروكة بدون زراعة منذ أكتر من ٤٠ عاماً.

وعقب ذلك تفقد وزير الري ومحافظ الفيوم، أعمال تأهيل المساقى والرى الحديث المنفذة بمعرفة المنتفعين بقرية قوتة بمركز يوسف الصديق، بنهاية ترعة قوتة الرئيسية.

كما تفقد الوزير مزرعتين تم التحول فيهما للرى الحديث مع قيام الأهالى بتأهيل المسقى التى تروى أراضيهم، وهى مساحة 5 أفدنة تروي من مسقي بحر الجبل "١" والتي تم تأهيلها بطول ٨٥٠ متر وتخدم زمام ٢٨٠ فدان، ومساحة 20 فدان تروي من مسقي بحر الجبل "٢" والتى تم تأهيلها بطول 2 كيلو متر وتخدم زمام ٣٧٠ فدان.