/660205/فازت-أبو-الشقوق-بالتنظيم-الرائع--وأقتنص-فريق--خلود-كأس-البطولة-من-أصحاب-الأرض-والجمهور

في مباراة ماراثونية استطاع فريق خلود الفوز بلقب بطولة مركز شباب ابو الشقوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد تغلبه علي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة هدفين مقابل هدف .

بطولة مركز ابو الشقوق بالشرقية

دوت الخليج

استطاع فريق ابو الشقوق تسجيل هدف التقدم عن طريق المم وتعادل فريق خلود عن طريق محمد الجزار ، ليسيطر بعدها فريق خلود علي احداث اللقاء ونجح السيد قلق نجم الفريق في تسجيل هدف الفوز ، ليحقق فريق خلود الفور في واحد من كبري دورات الشرقية .

وفي آخر اللقاء محمد قلق وخاض فريق ابو الشقوق المباراة بتشكيل مكون من كلا من حارس المرمي محمد قنديل واسلام مصطفي وحسام محمد ومؤمن حافظ والمم وكمال احمد ومحمود تيتو و محمد عادل .

اما فريق خلود فمثله كلام من الحارس فرج ونبيل ابوالعطا وهلال ومحمد الجزار ورضا هنري ومحمد قلق ومحمد أمام وأحمد سعيد ومحمد عمران.

وأشاد الفرق المشاركة في البطولة بمستوي التنظيم لبطولة ابو الشوق واللجنة المنظمة التي ضمت كلا من محمد عارف منصور محمد محسن الديب حسن عبدربه حمودة العطار محمد مرتضي حمادة قريه عبدالسلام السيد كابتن رافت العشري وجمال الباز.