/660206/إياد-نصار-يبدأ-تصوير-مسلسل-جديد-بعنوان-قانون-العمل

بدأ الفنان إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل «قانون العمل» الذي ينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل قانون العمل

ويشارك إياد نصار في دور البطولة كلا من الفنان إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وينتظر أياد نصار عرض فيلمه السينمائى الجديد «الكاهن»، في شهر ديسمبر القادم، ليدخل ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2022، وذلك بعد أن انتهى أبطاله من تصويره قبل شهور.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

إياد نصار يبدأ تصوير فيلم الباب الأخضر

كما بدأ إياد نصار تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجسد خلال أحداثه دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويشارك أيضًا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

انضم الفنان المتألق إياد نصار لبطولة مسلسل منى زكي الجديد التي من المقرر أن تشارك به في المارثون الرمضاني 2022 بعد أن حققت نجاحا ساحقا العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن”.