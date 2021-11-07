جامعة الفيوم: تلقى اللقاح شرطا أساسيا للدخول من البوابات الجامعية

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة تلقى كافة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.





وقال فى تصريح اليوم، إن اللقاح يعد شرطا أساسيا للدخول من البوابات الجامعية، مؤكدا أنه سيتم المنع الكامل من دخول أى منتسب للجامعة لم يتلقى اللقاح فى موعد أقصاه 15 نوفمبر الجارى. وأضاف "أبو الغار"، أن لقاح فيروس كورونا المستجد يتم توفيره فى المستشفى الجامعى التخصصى لكافة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب وذلك من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا.

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