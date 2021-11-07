صندوق التنمية الحضرية ضيف جناح الاستدامة فى معرض إكسبو دبى

جدة - نرمين السيد - عرض المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، فى الجلسة الثانية بجناح استراتيجيات الاستدامة خلال مشاركة مصر فى معرض "إكسبو دبى 2021"، رحلة عمل الصندوق منذ نشأته لتطوير المناطق العشوائية وما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى على مستوى الجمهورية للتعامل مع المناطق غير الآمنة.





كما شرح كيفية التحول إلى "صندوق التنمية الحضرية"، من خلال اتباع نهج جديد لتصنيف مناطق التطوير العمرانى والعمل على مستوى المدينة فى صورة شاملة ومواجهة التحديات وإيجاد الفرص الكامنة داخل تلك المناطق.

تلا ذلك كلمة رئيس مدينة الطائف السعودية، والذى أعرب عن سعادته بمشاركة المدينة، وأهمية هذا الحدث الذى يدعم العالم العربى فى الشراكة وتبادل الخبرات ويعطى الأولوية لتنمية المناطق غير الرسمية.

وأضاف: "على العالم أن يتحد لتوفير جودة حياة للجميع للتعافى ثم الازدهار بعد تداعيات فيروس كورونا، فالتحديات التى تواجه المدن عمرانية واقتصادية واجتماعية، تحتاج لفكر مختلف ومتنوع للتعامل مع مراعاة الاختلاف بين المدن".

كما أكد الدكتور عرفان على رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المكتب الإقليمى العربى، على أهمية تبادل الخبرات من خلال برنامج مدن عربية بلا مناطق غير رسمية، والذى يتم على مستوى العالم العربى، وتشارك فى المرحلة الأولى 12 مدينة من "مصر والسعودية والعراق واليمن ولبنان"، ويهدف البرنامج لتحقيق العديد من الأهداف والتى تقوم على منهج المدينة المتكاملة لتحويل الفرص لمصادر تمويل تسهم فى التخفيف عن موازنات الدول وتحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى.

وأوضح أن منهج المدينة المتكاملة كان لصندوق التنمية الحضرية، السبق فيه من خلال التعاون مع "هابيتات مصر" ويتم حاليا تعميمه فى العالم العربى، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمجال مفتوح للجميع لدعم المدن العربية بالأفكار والتمويل من جميع الجهات.

كما شاركت محافظة جنوب سيناء، بعرض كيفية التعامل مع تداعيات التغير المناخى، وما أعقبه من أزمة كورونا، كمحافظة سياحية حيث كان للأزمة تأثيرا كبيرا على عائد السياحة، وكيفية تبنى مبادرات وبرامج التنمية التى قللت من تداعيتها صحيا واقتصاديا.