/660210/محلل-سياسي-اطلاق-كارت-ذكي-لوسائل-النقل-يسهل-خدمة-المواطن

أشاد حسام مرسي المحلل السياسي بمشاركة الرئيس السيسي في فعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر تحت شعار " الطريق إلى 2030" الذي نظمته وزارة النقل اليوم .

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وأشار "مرسي " إلى أن حضور الرئيس السيسي لفعاليات معرض النقل الذكي يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وعلى راسها الرئيس ، لتطوير منظومة النقل والتحول إلى النقل الذكي.

حسام مرسي: اطلاق كارت ذكي لوسائل النقل يسهل خدمة المواطن

وأضاف مرسي أن اطلاق كارت ذكي لاستخدامه بكافة وسائل النقل ، خطوة جيدة للتسهيل على المواطن المصري في استخدامه لها ، بالإضافة إلى أنه يربطه بالمنظومة الرقمية الجديدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.