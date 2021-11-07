/660211/خاص-الزمالك-يستقر-على-تعيين-مدرب-عام-ويفاضل-بين-ثنائي

أستقرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تعيين مدرب عام مصري للإنضمام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الفريق أستقر على أنضمام مدرب عام مصري مع كارتيرون بالاتفاق معه، وهناك أسمين يفاضل بينهم الزمالك في الوقت الحالي وهم أميرعزمي و عبد الحميد بسيوني، وسيعرض الأمر على المدرب الفرنسي عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها، لكي يختار أسم ينضم للجهاز الفني.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

السد القطري

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعو باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.

باتريس كارتيرون

وتزداد التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعو باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.