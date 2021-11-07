/660213/ياما-تحت-السواهي-دواهي--مباحث-سوهاج-تكشف-مختطفي-وقاتلي-طفلة-بني-حميل

ياما تحت السواهي دواهي، مثل شعبي دارج يطلق على بعض من الناس تصدر منها أفعال وأقول لا يتوقعها منهم الغير، لانهم يظهرون بعكس ذلك تماما، وينطبق هذا المثل الحقيقي على جريمة اليوم التي وقعت في محافظة سوهاج، فلا يُتوقع من طفلين ان يقوما بتلك الجريمة، وخرج منها الجميع يضرب كف على كف، مرددا ياما تحت السواهي دواهي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

«ياما تحت السواهي دواهي ».. مباحث سوهاج تكشف مختطفي وقاتلي طفلة بني حميل

القصة وما فيها، في إحدى نجوع قرى سوهاج، وبالتحديد قرية بنى حميل بمركز البلينا جنوب سوهاج، خرجت طفلة تدعى “نداء أ ح" تبلغ من العمر عامان، تلهو أمام المنزل كالمعتاد، ولكن طال خروجها عن باقي الايام، فكانت دائما تخرج تارة وتعود اخرى، تخرج تلهو 10 دقائق وتعود تواصل اللعب بالمنزل.

اليوم المشؤوم

وفى يوم الخميس الماضي في تمام الساعة العشرة صباحا، خرجت نداء تلهو أمام المنزل، ولكن لم تعود، خرجت الاب والام المكلومة تبحث وتسأل هنا وهناك عن فلذة كبده، لكن لا حياة لمن تنادي، وجن جنونها خوفا على فلذة كبدها، وبدأ الاهل والجيران في تكثيف البحث هنا وهناك وفى كل الاماكن المجاورة، من زرع وطرق وترع وفى منازل الاقارب والجيران عسى ان تكون هناك برفقته، ولكن بح صوتهم ولم يعثروا عليها.

بداية الواقعة

في اليوم التالي تم إبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة داخ مركز شرطة البلينا، وأمر اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث، شمل اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامري، رئيس مباحث المديرية، والعميد احمد شوقي زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد حسب النبي، رئيس مباحث البلينا والفريق المعاون له.

بداية الخيط

وقام رجال الشرطة بسؤال الاهالي وتفريغ الكاميرات المجاورة، وتم مشاهدة الطفلة يصطحبها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعيدا عن المنزل، وكان ذلك خيط البداية في يد رجال المباحث.

العثور على الجثة والجناة

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن سوهاج لـ «دوت الخليج » أنه تم التعرف على الطفل وضبطه وانتقاله الى مركز الشرطة، وبالحديث معه أرشد على الطفلة المختطفة وشريك له من أقاربه يبلغ من العمر 13 عام، بغرض الاعتداء على الطفلة، و حال عدم تمكنهم من ذلك القوها في فوهة إحدى الترع، وأرشدوا على مكان الطفلة وتم استخراجها جثة هامدة، ونقلها بسيارة الاسعاف الى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتسليم الجثة الى ذويها للدفن بمقابر العائلة وتم الدفن مساء اليوم، وجاري استكمال التحقيقات.