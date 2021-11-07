«انت في قلوبنا كلنا»..هاني رمزي يدعم لطفي لبيب بعد اعتزاله التمثيل

/660214/انت-في-قلوبنا-كلناهاني-رمزي-يدعم-لطفي-لبيب-بعد-اعتزاله-التمثيل

حرص الفنان هاني رمزي على دعم الفنان القدير لطفي لبيب بعد أن أعلن اعتزاله الفن نهايئا وذلك أثناء تكريمه في أكاديمية الفنون المصرية مساء أمس.

دوت الخليج يرصد رسالة هاني رمزي للطفي لبيب

نشر هاني رمزي صورة تجمعه بالفنان لطفي لبيب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “أملنا في ربنا كبير انه يتمم شفاك على خير وترجع للفن ولمعجبينك اللي بيتمنوا يشوفوك تاني على الشاشة.. انت في قلوبنا يا عم لطفي وكلنا بندعيلك”.

وكان قد قال لطفي لبيب خلال الحفل: “الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي".

وبعد هذا التصريحات أحدث لبيب موجة تعاطف وتضامن علي منصات التواصل الاجتماعي مع الفنان معربين عن تضامنهم مع لطفي لبيب في ظل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها تضامن مع الحالة

هذا وكرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفل، النجم لطفي لبيب في قاعة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

لطفي لبيب يعلن إعتزاله بشكل مبدئي

الجدير بالذكر أنه كان أعلن لطفى لبيب اعتزاله العمل الفني من خلال فيديو عرضته شاشة التليفزيون المصرى قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي فى عام 2020 في برنامج "التاسعة"، نافيًا في الوقت ذاته شائعة مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة قائلا: "أنا في حالة مرض مقدرش اشتغل اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال وادعولى ربنا يشفينى".

أخر ظهور للفنان لطفي لبيب

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب مع الفنان أشرف عبدالباقي، والذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب وكان من أحلى الأيام.