/660215/فالنسيا-يتعادل-مع-أتليتكو-مدريد-في-الوقت-القاتل-بالدوري-الإسباني

أنتهت مباراة فالنسيا أمام نظيره اتليتكو مدريد بالتعادل الإيجابي 3/3 على ملعب "ميستايا"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكانت مباراة مفتوحة وبها الكثير من الفرص والهجمات لكل فريق، نظراً لطريقة اللعب المفتوحة الذي يلعب بها المدربين، وأفتتح الأهداف النجم لويس سواريز في الدقيقة 35 لأتليتكو مدريد، ثم تعادل سافيتش بهدف في مرماه لفالنسيا في الدقيقة 50.

ليتقدم جريزمان مرة أخرة لأتليتكو مدريد في الدقيقة 58، وعزز فرساليكو بالهدف الثالث بعدها بدقيقتين، وفي الدقائق الأخيرة يعود فالنسيا بعدما ظن الجميع أن اللقاء أنتهى ولكن يحرز هدفين في الدقيقة 2+90 و6+90، عن طريق هوجو دورو، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي 3/3.

وبهذه النتيجة يفقد أتليتكو مدريد نقطتين هامتين في ظل الصرع الشرس مع ريال مدريد على صدارة جدول الدوري ويرتفع رصيده للنقطة رقم 23 في المركز الرابع، بينما يصل فالنسيا للنقطة الـ17 بالمركز العاشر.

تشكيل فالنسيا:

" سيلسين، جايا، ديخابي، فولكييه، الديريتي، هيلدر كوستا، واس، سولير، جيامون، جيديس، ماركوس أندريا".

تشكيل أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خمينيز، هيرمسو، كاراسكو

خط الوسط: كوكي، دي بول، جريزمان

خط الهجوم: سواريز، كوريا.

نتيجة مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.