/660218/تنسيقية-شباب-الأحزاب-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-الاتحاد-المصري-لجمعيات-المستثمرين

وقعت اليوم الأحد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمقر الاتحاد بالقاهرة، بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار في مصر، واقتراح تشريعات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية وجمعيات المستثمرين

جمعيات المستثمرين

‏‎ونص البروتوكول على أن يتعاون اتحاد المستثمرين مع تنسيقية شباب الأحزاب في دعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة لتنمية وتحفيز مناخ الاستثمار، ودعم الاحتياجات المتعلقة بالعملية الانتاجية والتصدير وتقديم حلول وسياسات لتنميتها، والترويج السياسي والإعلامي للبرامج المختلفة الخاصة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من خلال صفحات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشاركة في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، وتشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الالتحاق باتحاد المستثمرين، فضلا عن التعاون في إعادة النظر ودراسة مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل جذب الاستثمار الأجنبي.

تنسيقيةشباب الأحزاب

‏‎كما نص البروتوكول على أن يمد الاتحاد التنسيقية ببيانات مسئول تواصل مركزي من الاتحاد يمكن الرجوع إليه للبت في طلبات أصحاب المشروعات التي ترد لمكاتب الاتحاد، ويلتزم بجدية التعامل مع كافة الطلبات الواردة المتعلقة بالخدمات والدراسات التي يقدمها الاتحاد، وإمداد التنسيقية بعروض توضيحية أو أوراق تعريفية عن أنشطة وخدمات ودراسات الاتحاد، وإصدار توجيهات إلى الجمعيات والاتحادات التابعة والأعضاء للاتحاد بالعاصمة والمحافظات والتعامل بجدية مع ممثلي التنسيقية كل في نطاق محافظته، وعقد عمل لقاءات مشتركة بين خبراء الطرفين (ندوات، ورش عمل، حلقات نقاش، إعداد أوراق، دراسات) هدفها الارتقاء بمستوى مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، وإمداد التنسيقية بفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لدى أعضاء الاتحاد.

حضر توقيع البروتوكول، كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأعضاء المكتب التنفيذي،والنائبة سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، و محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء للتنسيقية، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة حنان وجدي ،وأسامة الرفاعي، و مؤمن سيد , وباسم لطفي، وريم القاضي ، ومصطفى الجمل، وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.