حسين زين يشيد بجهود المتحدة وفريق عمل نقل مباراة القمة

جدة - نرمين السيد - وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحية والتقدير لفريق عمل نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، ببطولة الدورى العام، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وأشاد زين، بحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، بالمهنية والاحترافية فى النقل التليفزيونى، حتى خرجت بهذا الشكل الرائع، الذى نال استحسان وإعجاب المشاهدين، وتم استخدام العديد من التقنيات الحديثة فى النقل التليفزيونى، خصوصًا تقنية الـ4K، والتى تم تدريب فرق العمل عليها بشكل جيد لتنفيذ نقل عالمى يليق والإعلام المصرى، وامتاع جماهير الكرة المصرية.

وأوضح أنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة للمخرجين والمصورين لتدريبهم على تلك التقنيات الحديثة فى النقل التليفزيونى، كما أثنى على الحيادية التامة فى نقل مباراة قطبى الكرة المصرية.

كما أشاد أيضا بنجاح انطلاق البث الأرضى بتقنية MPEG4 الذى يعتبر نجاح جديد يضاف لرصيد أبناء الوطنية للإعلام الذين بذلوا كل جهد ليقدموا للمشاهدين صورة أفضل جودة تحقق مشاهدة جيدة.

ووجه التهنئة لجميع القائمين والمشاركين فى نجاح انطلاق البث، وأثنى على جهودهم فى هذا العمل متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم.