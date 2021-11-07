رئيس مجلس الدولة يبحث مع السفير العراقى أوجه التعاون القضائى وتبادل الخبرات

واستنكر رئيس مجلس الدولة محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، والتى وقعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، معربا أن أمله فى أن ينعم الشارع العراقى بالاستقرار والهدوء، ومشيدا بالقضاء العراقى بكافة اختصاصاته.
وتم خلال اللقاء استعراض مهام واختصاصات قضاء مجلس الدولة فى مصر والدور المهم الذى يضطلع به المجلس فى الفصل فى المنازعات الإدارية، إلى جانب مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
من جانبه، أكد سفير العراق أن القضاء فى بلاده يتمتع بالاستقلال التام الأمر الذى ينعكس إيجابا ويصب فى مصلحة الشعب العراقى بكافة أطيافه، ومشيرا إلى عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين العراق ومصر فى مختلف المجالات، والحرص على تبادل الخبرات والزيارات الرسمية.
ولفت السفير العراقى إلى أن بلاده انتقلت فعليا من مرحلة محاربة الإرهاب، إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء والاستثمار.
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