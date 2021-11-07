جدة - نرمين السيد - أنارت وزارة الصحة والسكان، مراكز الكشف المبكر وعلاج الأورام، لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدى والمتابعة والعلاج، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم صحة المرأة بأحدث البروتوكولات العالمية.





وتعالج وزارة الصحة، مرضى سرطان الثدى من خلال 12 مركزا متخصصا فى الكشف المبكر وعلاج الأورام، وهى مركز أورام طنطا، مركز أورام المنيا، مركز أورام دمياط، مركز أورام دمنهور، مركز أورام سوهاج. إضافة إلى مركز أورام أسوان، مركز أورام السلام، مركز أورام ناصر، مركز أورام ميت غمر، مركز أورام القبارى، مركز أورام دار السلام، مركز أورام قنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إنارة مراكز الأورام للتوعية بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.