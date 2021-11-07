محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة تمى الأمديد

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، المخطط الاستراتيجى لمدينة تمى الأمديد بالدقهلية، موضحًا أن المخطط الجديد يسهم فى رفع مستوى المدينة، من خلال احتوائه على رؤية مستقبلية اجتماعيًا واقتصاديًا واستثماريًا، حيث يتيح وضع المشروعات المقترحة بها محل الدراسة.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، أن المخطط يشمل مناطق الاستخدامات المختلفة، سواء كانت مناطق إسكان اجتماعى، فضلًا عن المناطق الاقتصادية أو التجارية أو الترفيهية، ويجعل المخطط لمدينة تمى الأمديد رؤية تخطيطية، تسهم مستقبلًا فى تطويرها طبقًا للاشتراطات البنائية الجديدة وطبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية الجديدة والمعدلة، التى تم اعتمادها يصل إلى 201 مخطط على مستوى المحافظة، وذلك خلال المدة (2020/ 2021)، وأنه سيتم العمل فى تنفيذ المخطط التفصيلى للمدينة بعد إقرار المخطط الاستراتيجى، ونشره فى جريدة الوقائع المصرية، وذلك لحل مشاكل المواطنين بمدينة تمى الأمديد بالسماح لهم باستصدار تراخيص البناء، طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية.

ومن جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدى إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ يجرى العمل على قدمٍ وساقٍ لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة.

جدير بالذكر أنه قد ساهم فى إنهاء المخططات المشار إليها بالدقهلية الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.