صور - «تنمية الأسرة» تطلق جلسات الدوار بالشوبك الشرقى

جدة - نرمين السيد - حضر الجلسة عدد من سيدات ورجال القرية كان موضوعها أهمية دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من الإرهاب وكيف قدمت المصرية الابن، الزوج، الأخ، والأب، شهداء فداءً للوطن ودورها فى تربية الأبناء كأب وأم فى آن واحد.
يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "تنمية الأسرة"، وبرعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وإشراف ماجدة محمود مقررة فرع الجيزة، ومشاركة الدكتورة سيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.
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