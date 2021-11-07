محافظ القاهرة: حريصون على التواصل مع أعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، والذى استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم. وخلال الاجتماع عبر نواب عين شمس عن رضا المواطنين عن الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة فى مجال إعادة رصف الشوارع مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى، مشيدين بجهود المحافظة فى إنجاز مشروع مجمع خدمات الشهر العقارى الجديد وتحويله من مبنى متهالك إلى مكان حضارى ورقمى. وقدم نواب دائرة عين شمس درعا إلى محافظ القاهرة تقديرا لجهود المحافظة فى الارتقاء بالحى. فيما قدم نواب المرج والمطرية والسلام وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة والوايلى عدة مقترحات لتطوير مناطقهم، ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

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