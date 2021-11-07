القومية للأنفاق: خط المونوريل طوله 47 كيلو متر ويعد أطول خطوط العالم

قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن خط المونوريل طوله 47 كيلومتر ويعد أطول الخطوط الموجودة بالعالم، مضيفا إن النقل الذكي عبارة عن شبكة متكاملة، وتحتوى على مختلف وسائل الراحة والأمان ويستطيع المواطن خلالها التنقل بين الوسائل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تنفذ مشروعا ضخما، لإنتاج 3 خطوط مترو، وقطار كهربائي خفيف، وخطوط قطار المونوريل الذي يعتبر أطول خط مونوريل في العالم بطول 47 كيلو متر، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.

وتابع، سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022، والمشروعات التي تنفذها الهيئة كلها بأياد مصرية، مضيفا أن الهدف من مشاركة مصر في معرض النقل الذكي، هو الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وجذب المزيد من المستثمرين، في مجالات الإنشاء والإدارة.