مجلس الوزراء: منع أى طالب غير متلق للقاح من دخول الجامعة بعد...

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالقرارات التى تم اتخاذها، خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بشأن عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددا على أهمية الاستمرار فى خطة التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

وخلال الاجتماع، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى على الرصيد الحالى المتوافر من اللقاحات، وكذا الكميات المتوقع استقبالها قريبا، موجها بتقديم جميع صور الدعم للتصنيع المحلى، للقاحات بوجه عام، وللقاحات مواجهة "كورونا" على وجه الخصوص، وكذا اطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن زيادة الأطقم الطبية فى المنافذ؛ للقيام بالمسئوليات المطلوبة، وتقليل التكدس فى المطارات والموانئ.

واستمع رئيس الوزراء إلى استعراض من الدكتور خالد عبدالغفار حول موقف المستشفيات المخصصة لعملية الفرز والعزل الصحى، ومدى توافر المستلزمات الطبية بها.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: "نتوسع فى عملية تطعيم المواطنين، وحاليا يتم تقديم ما يزيد على 500ألف جرعة فى اليوم الواحد، وحتى الان تم تطعيم ما يزيد على 90 % من طلاب الجامعات "المنتظمين"، وتم التأكيد على أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقى الطلاب".

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه قام أمس بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات "فاكسيرا"، ومساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، حيث تمت مناقشة خطة إنتاج لقاح "كورونا"، والتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاح، إلى جانب دراسة استكمال عدد من المشروعات الإنشائية للشركة.