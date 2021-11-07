رئيس "الوطنية للإعلام" يشيد بنجاح انطلاق البث الأرضى بتقنية MPEG4

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التحية والتقدير لفريق عمل نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى ببطولة الدورى العام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدا بالمهنية والاحترافية فى النقل التليفزيونى حتى خرجت بهذا الشكل الرائع الذى نال استحسان وإعجاب المشاهدين.

وأضاف حسين زين فى بيان له، أنه تم استخدام العديد من التقنيات الحديثة فى النقل التليفزيونى خاصة تقنية الـ 4 K والتى تم تدريب فرق العمل عليها بشكل جيد لتنفيذ نقل عالمى يليق والإعلام المصرى ، وامتاع جماهير الكره المصرية، مشيرا إلى أنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة للمخرجين والمصورين لتدريبهم على تلك التقنيات الحديثة فى النقل التليفزيوني.

كما أثنى حسين زين على الحيادية التامة فى نقل مباراة قطبى الكرة المصرية، مشيدا بنجاح انطلاق البث الأرضى بتقنية MPEG4الذى يعتبر نجاح جديد يضاف لرصيد أبناء الوطنية للإعلام الذين بذلوا كل جهد ليقدموا للمشاهدين صورة أفضل جودة تحقق مشاهده جيدة.

ووجه حسين زين التهنئة لكافة القائمين والمشاركين فى نجاح انطلاق البث، مثنيا على جهودهم فى هذا العمل متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم.