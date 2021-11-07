أول معسكر للمنتخب الأولمبى.. شوقى غريب يختار 32 لاعبا استعدادا لشمال أفريقيا

حدد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى مواليد 2001، الواحدة ظهر غد الاثنين موعداً لانطلاق أول معسكرات الفريق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل بليبيا.

وكان الجهاز الفنى قد قرر استغلال فترة الاجندة الدولية فى اقامة معسكر الهدف منه اختيار القائمة التى سيعتمد عليها فى بطولة شمال افريقيا المحدد لها ديسمبر المقبل بليبيا ضمن خطة اتحاد شمال افريقيا لتجهيز المنتخبات الأولمبية للدول الأعضاء قبل انطلاق التصفيات الأفريقية

ووضع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى تصورا كاملا لبرنامج الاعداد خلال المرحلة القادمة، حيث ان هناك بطولة شمال أفريقيا فى ليبيا ثم مباراتين وديتين فى يناير المقبل ثم بطولة كأس العرب فى مارس المقبل.

وحدد شوقى غريب استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل اختيار القائمة النهائية، حيث ستكون بداية المعسكر لجميع العناصر التى تشارك سواء أساسيا او احتياطيا مع الفريق الأول بالدورى الممتاز خلال الفترة من 8 الى 13 نوفمبر الحالى ثم يتم اختيار المجموعه الثانيه والتى تلعب فى دورى الدرجة الثانية والمشاركين فى دورى 2001 بقسميه الأول والثانى بناءا على متابعات الجهاز الفنى لدورى 2001 على ان ينطلق المعسكر من 13 الى 16 نوفمبر الجارى.

وكان الجهاز الفنى قد عقد اجتماعا تم خلاله الاتفاق على أسلوب العمل خلال المرحله القادمه وتم الاستقرار على الاسماء لدخول المعسكر المغلق الذى سينطلق غدا حتى 13نوفمبر وجاءت الأسماء كالتالى :-