/660228/ندوة-حوارية-طريقة-الثقة-بالنفس-والاستثمار-في-القدرات-اللامحدودة-فيديو

شهد اليوم اليوم الأحد ندوة حوارية بعنوان "ثق في نفسك واستثمر قدراتك اللا محدودة"، بمكتبة مصر العامة وذلك بحضور باسم الخوري لايف كوتش وخبير تنمية ذاتية، ود جهاد إبراهيم نائبة بالبرلمان سابقاً.

وشهدت الندوة استعراض لعدد من المحاور حول كيفية الثقة في النفس، والتفرقة بين الثقة بالنفس والغرور، وكيفية تحويلها إلى طاقة جذب أيجابية، بالاضافة إلى استثمار القدرات اللامحدودة.

وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول دور الاسرة في وضع الثقة في الابناء، حتى يكون هناك نماذج ناجحة بالمجتمعة، تكون قادرة على بناء المجتمع والمشاركة في تنميته.

كما تم الحديث أيضا عن الأسرة التي يكون بها فرد معاق ذهنيا، والذي يكون في حاجة إلى رعاية خاصة، وليس عزله عن باقي الأسرة، حتى لا يشعر بالوحدة أو التفرقة.