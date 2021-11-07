/660220/علاء-جبر-يفوز-برئاسة-الاتحاد-المصري-للقوس-والسهم

شهد اليوم على إقامة انتخابات الاتحاد المصري للقوس والسهم ، واسفرت عن فوز الدكتور علاء جبر بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، وفاز اللواء وليد مليجي بمنصب نائب رئيس الاتحاد وفاز خالد محرز بمنصب أمين الصندوق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز بالعضوية كل من الدكتور زكريا محيي الدين والإعلامية ريهام سويلم وأحمد سامح والعميد هاني حسين.

اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد القوس والسهم

واقيم اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ لاتحاد القوس والسهم ، واكتملت الجمعية العمومية بحضور كل الأندية “الصيد ووادي دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهوري وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية

والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ونادي جرين بلازا ونادي ام ڤي بي”.

تصريحات علاء جبر

وأعرب الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد عن سعادته بتولي رئاسة اتحاد القوس والسهم لدورة جديدة مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يتطلع للنهوض برياضة القوس والسهم والعمل على نشر اللعبة بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ووجه جبر الشكر لأعضاء الجمعية العمومية مشيدا بالأجواء التي اقيمت فيها العملية الانتخابية.

اتحاد الفروسية

كما تربع المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية على رئاسة اتحاد الفروسية لدورة جديدة بعد حصوله علي 10 أصوات بينما لم يحصل منافسه الدكتور محمد عبد العزيز علي أي صوت.

وانحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين محمد عبد العزيز ورئيس المجلس الحالي هشام حطب، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته.

قائمة العضوية برئاسة اتحاد الفروسية:

العقيد أحمد محمد نبيل 10 أصوات

السيدة سحر طلعت مصطفى 10 أصوات

الدكتور محمد محمد تقى 10 أصوات

السيدة حورية فرغلى 9 أصوات

الأستاذ ميريت فيكتور 10 أصوات

السيدة منال محمد وحيد 9 أصوات