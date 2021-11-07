«شابو» القبض علي عاطل بحوزته مخدرات بقنا

شهدت منطقة فرشوط شمالي قنا، اليوم الأحد، القبض علي شخص بحيازتة مخدرات «شابو» تصل قيمتها ال 100ألف جنية، وسلاح وطلقات نارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض علي شخص بحيازتة مخدرات «شابو» تصل قيمتها ال 100ألف جنية، وسلاح وطلقات نارية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، بالقبض علي شخص «محمد.ن» ، 27 عاما، بتهمة حيازة 84 جرام من «الشابو» المخدر، و«بندقية»، و 12 طلقة، بعد ضبطهم داخل سيارة على طريق كوم البيجا- خارفة بمركز فرشوط.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة. وفي سياق أخر كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة طالب ملقاه بأرض زراعية، وذلك عقب ورود بلاغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

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مديرية امن الاقصر

بالتحريات والفحص ظهر أن الجاني للواقعة سائق مركبة تروسيكل، نجل عم المجني عليه، مقيم بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات أسرية على الميراث بين والد المتهم، ووالد المجني عليه.

حوادث الاقصر

وبعد ضبط وتقنين الإجراءات تم استهدافه وتكمن قوات الشرطة من ضبط واحضار الجاني ، الذي اعترف بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه استدرج المجني عليه واصطحبه بمركبة التروسيكل إلى مكان الحادث، وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض سكين حتى لقي مصرعه، وتخلص من الآداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية المجاورة، بالقرب من مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفرض الأمن .