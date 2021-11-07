شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي أستعداداً لبطولة شمال أفريقيا «صور»

/660224/شوقي-غريب-يعلن-قائمة-المنتخب-الأولمبي-أستعدادا-لبطولة-شمال-أفريقيا-صور

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة، الفريق أستعداداً لبطولة شمال أفريقيا التي ستقام في ديسمبر القادم خلال فترة التوقف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيدخل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب معسكراً مغلق على جزئين كما أعلن، الأول لجميع اللاعبين الذين يشاركون أساسيا مع فرقهم بالدوري المصري الممتاز، والثاني يضم اللاعبين الذين يلعبون بالدرجة الثانية وفي دوري 2001، ليضع غريب يده على قوام المنتخب خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك أول تجمع للمنتخب الأولمبي الجديد تحت قيادة غريب، بعدما أنتهى من مهمته مع عناصر المنتخب الأولمبي السابق بإنتهاء أولمبيات طوكيو منذ شهرين.

وينطلق المعسكر في الفترة الأولة من 8 إلى 13 نوفمبر احالي، أما الثاني سينطلق من 13 إلى 16،و وأتفق المنتخب الأولمبي على خوض مبارتين وديتين مع ليبيا في يناير مطلع العام الجديد عقب إنتهاء بطولة شمال أفريقيا. وعلم موقع دوت الخليج أن راتب شوقي غريب مع منتخب مصر السابق كان 500 ألف جنية شهرياً، بينما في العقد الجديد مع منتخب مصر جاء بمقابل 270 ألف جنية.

راتب شوقي غريب

وبعد إعلان عودة شوقي غريب لمنتخب مصر من جديد، جاءت الانتقادات من نجوم كرة القدم المصرية والجماهير، بسبب تعيين مدرب المنتخب السابق.

والغريب في الأمر أن المدرب وافق تقليل راتبة مع منتخب مصر من 500 ألف جنية لـ 270 ألف جنية، يمثل عدم موضح الرؤية خلال الفترة القادمة، وأن موافقة المدرب على تقليل الراتب للنصف، نال إستعجاب الكثيرين.

قائمة المنتخب الأول لمواجهتي انجولا والجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".