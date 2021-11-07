دعما لذوي الإحتياجات الخاصة..تامر حسني يطرح أغنية «قد التحدي»

/660225/دعما-لذوي-الإحتياجات-الخاصةتامر-حسني-يطرح-أغنية-قد-التحدي

طرحت جمعية رسالة، إحدى الجمعيات الخيرية، أغنية الفنان تامر حسني الجديدة الذي قدمها في سبيل دعم ذوي الإحتياجات الخاصة بالمشاركة مع مبادة “يوم التحدي” التي تطلقها جمعية رسالة.

دوت الخليج يرصد أغنية تامر حسني الجديدة

ونشرت صفحة إحدى الجمعيات الخاصة الفيديو وكتبت عليه :" ذوي الاحتياجات الخاصة هم أبطال التحدي الحقيقيين، وعشان كده هندعم كل ذوي الهمم في تحقيق أحلامهم من خلال مبادرة يوم التحدي".

والأغنية من كلمات محمد القياتى، الحان محمد حمزة، توزيع احمد عادل، والكليب من اخراج محمد الشوربجى.

وكان فاجأ نجم الإنسانية، الفنان تامر حسني عروسين مصريين بمدينة لوس أنجلوس بإحياء حفل زفافهم رغم اعتذاره لتغمر السعادة هؤلاء العروسين وأهلهم حد البكاء لرؤيته.

تامر حسني في حفل زفاف بلوس أنجلوس

وأعرب تامر حسني عن سعادته بهذا الزفاف من خلال نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام وعلق عليها قائلا: “نادين و ديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في امريكا لوس انجلوس حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقه معايا و عامله مفاجأه ليهم منغير ما يعرفوا و فهمتهم اني مش هاجي و مش فاضي و هما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى”.

وتابعت: “و مكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم و زي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه و فعلاً غاليه عندي اوي. عايز اقولهم حبكم ليا اثر فيا اوي طول الفرح و انا كمان حبيتكم جداً انتوا و كل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطه الجميله دي اولهم والدة العريس الجميله و احمد عصام و تامر يحيى و محمد شمس و ربيع رضا و هاني هانز و ميرنا و تنظيم”.

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.