رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «لسة الكلام زعلان»..فيديو

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طرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي جاءت بعنوان «لسة الكلام زعلان» والتي تعد سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات رامي جمال

وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

رامي جمال يتعرض للهجوم بسبب معايدته لزوجته

على الصعيد الآخر، شن المؤلف المصري أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

وكان الفنان والمطرب المصري رامي جمال وجه رسالة مثيرة لزوجته تزامنًا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية.

شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.

زوجة رامي جمال ترد على منتقدي معايدة عيد ميلادها

وسرعان ما أعربت ناريمان زوجة رامي جمال عن غضبها من الجمهور الذي تداول معايدة زوجها في يوم ميلادها بالسخرية والإنتقادات اللاذعة، واصفة إياهم بالسخفاء.

أعادت ناريمان منشور رامي جمال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها منتقدة الجمهور: “بحبك و كل عيد جواز وانت طيب وجمبى و هزارك على قلبى زى العسل والناس اللى مش بتفهم يعنى ايه هزااااااار وكلام انا اللى كتباه وخدوا البوست وعملوا قصه وحوار وادوا نفسهم حق يتكلموا ف حاجة تخصنى انا بصراحة انتوا اللى سخفة وفاضيين وطريقة هزارى انا ورامى دى وراخمتنا على بعض اكتر حاجة بحبها ف علاقتنا”.