رئيس جامعة الأزهر: التطرف الفكرى نتاج الفهم الخاطئ للنصوص المقدسة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن مؤتمرنا الـيـوم يبرز دور الأزهر فى الحفاظ على الإسلام ، ودور العلماء فى بيان المفاهيم الصحيحة عنه باعتباره أكبر مرجعية سنية على مستوى العالم، مضيفًا أنه إذا أردنا تجديد الخطاب الدينى فيجب علينا أولاً أن نحدد من لـه حق فى تجديد الخطاب الدينى؛ حتى لا يصبح الدين مهنة لمن لا مهنة له، فيتكلم فيه الرويبضة دون استعداد وتأهيل علمى، معتمدين على الهوى والميل النفسى.





وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته فى المؤتمر الدولى العلمى لكلية الدعوة والذى جاء تحت عنوان "دور العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، أن التطرف الفكرى أتى من الفهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة، ومن عدم الاعتماد على المتخصصين، مشددًا على أن الحديث فى أمر الدين يجب أن يسند إلى أهل الاختصاص، وهـذا ليس من باب الحجر الفكرى على أحد، ولكـن مـن بـاب أنّ الاجتهاد فى كل تخصص له أهله، وكذلك الدين.

من جانبه، بيّن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن الأزهر ظل منذ أكثر من ألف عام حاملاً مشعل الحضارة الإنسانية والتراث العلمى ومنارة للعلم، وقبلة لطلابه من كل مكان؛ لتعلم العلوم الشرعية، والعربية، والإنسانية، كما أنه مركزا للوسطية والاعتدال، ونشر الثقافة، وتعاليم الإسلام وقيمه السمحة التى لا تعرف الغلو ولا التطرف.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، أن دعوة الإسلام فى تاريخها الطويل لم تعرف التفرقة بين علم وعلم، فيقبل علم ويرفض آخر؛ بل ما عرفت إلا المزاوجة بين العلوم والجمع بين المعارف النظرية والعملية الشرعية والإنسانية، وهذا ما درج عليه الأزهر الشريف فى أداء مهمته التعليمية، فلم يكتف بتعليم العلوم الشرعية فحسب؛ بل جمع إليها العلوم المختلفة.

واختتم الدكتور "حسين" أن كلية الدعوة الإسلامية حرصت على اعتماد مبدأ التكامل المعرفى بين العلوم؛ إيمانا بضرورة إعادة بناء نموذج الداعية الواعى بمستجدات العصر وقضاياه الحديثة، وذلك بدراسة طلابها العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية؛ حيث إن اقتصار الداعية المسلم على دراسة العلم الشرعى دون العلوم الأخرى لهو من أكبر الأسباب التى أدت إلى الأزمة الفكرية عند المسلمين، والتى يسعى المخلصون من أبناء هذا الوطن لتجاوزها.

ويناقش المؤتمر العلمى الدولى الأول بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة خلال يومين 6 محاور، وهى مدخل إلى العلوم الشرعية والإنسانية، توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية، دور العلوم الشرعية فى خدمة الدعوة الإسلامية، دور العلوم الإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية، جهود علماء المسلمين فى توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية قديمًا وحديثًا، وأخيرًا دور الأزهر الشريف والمؤسسات والجامعات الإسلامية فى توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية.