الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى فى الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا يوجد أى نقص لسلع منتجات زراعية أو حيوانية فى جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أننا لم نشهد أى نقص فى السلع خلال العامين الماضيين فى جائحة كورونا، وكانت متواجدة بوفرة، مشيرا إلى أن احتياجات المواطنين يزيد عن 5 ملايين طن سنويا ويتم تصدير كمية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذى يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، "نصدر ما يزيد عن احتياجات المواطن المصرى، ولدينا حوالى 15% زيادة فى الصادرات، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من كل الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن والأسماك".

وتابع، لدينا وفرة بكل المعروض، حتى إذا مرت أزمات فى العالم تتخذ الدولة دورا فى توفير المنتج، ونطمئن المواطنين أن المنتجات الزراعية متواجدة بوفرة ولا يوجد أى نقص نهائى.