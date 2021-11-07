/660227/أمام-محمد-صلاح-وست-هام-يضرب-ليفربول-بثلاثية-بالدوري-الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الدولي البرازيلي أليسون بيكر الهدف الأول في المباراة بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

تشكيل ليفربول في المباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

نتيجة مباراة ليفربول واتليتيكو

انتهت أحداث مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب الأنفيلد.

ونجح البرتغالي ديجو جوتا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية على الجبهة اليمنى أنهاها ترينت ارنولد بعرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية قوية سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة سريعة من لاعبي ليفربول أنهاها ترينت ارنولد بتسديدة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت متابعة في طريقها من ساديو ماني بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك بعد أن خدعت الحارس يان أوبلاك.

في حين تلقي فيليبي لاعب خط وسط اتليتيكو مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، بعد إعتراض غير لائق على حكم المباراة، بعد تلقيه بطاقة صفراء من عرقلة لساديو مانى.