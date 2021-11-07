/660230/الزمالك-يشكو-جماهير-الأهلي-بسبب-مباراة-القمة-123

أكدت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بأنهم سيتقدمون بشكوى ضد جماهير النادي الأهلي، لما حدث منهم خلال مباراة القمة التي أنتهت بفوز الأحمر على الزمالك 5/3 بستاد القاهرة ، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي الشكوى بسبب خروج جماهير الأهلي عن النص وسب الزمالك وبعض لاعبيه خلال اللقاء كما أكد حسين لبيب خلال الشكوى المقدمه من نادي الزمالك.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

موقف كارتيرون مع الزمالك

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.

الزمالك يستقر على تعيين مدرب مصري مع كارتيرون

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الفريق أستقر على أنضمام مدرب عام مصري مع كارتيرون بالاتفاق معه، وهناك أسمين يفاضل بينهم الزمالك في الوقت الحالي وهم أميرعزمي وعبد الحميد بسيوني، وسيعرض الأمر على المدرب الفرنسي عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها، لكي يختار أسم ينضم