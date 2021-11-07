«مقصدش إساءة»..عزيز الشافي يدافع عن حماقي بعد غضب جمهور الزمالك عليه

/660231/مقصدش-إساءةعزيز-الشافي-يدافع-عن-حماقي-بعد-غضب-جمهور-الزمالك-عليه

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة المضايو، مقطع فيديو لمحمد حماقي، ظهر فيه وهو يغير كلمات قدام الغمزة احنا تلامذة لقدام الخمسة أثناء إحياءه حفل زفاف.

دوت الخليج يرصد دفاع عزيز الشافعي عن حماقي

وأثار ذلك غضب جمهور الزمالك من الفنان محمد حماقي، الأمر الذي جعل الملحن عزيز الشافعي يدافع عنه لتوضيح الأمر للجمهور، فكتب الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “حماقي من اكتر الناس المحترمه و اللطيفه جدا و مبيحبش ابدا يزعل حد، و فالفيديو ده بيغني للزمالك رغم انه أهلاوي و عملها كذا مره بعد كل بطوله او مناسبه “.

وتابع: “بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة #زيها_مين ف فرح و هو كان مقصود بيه العبد لله و طارق اخو حماقي عشان طبعا احنا الاتنين زملكاويه و كان بينا رهان ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطه، و انا مقدر لو ناس زعلانه بس الحقيقه و دي شهادة حق ، هو من اكتر الناس المحترمه و مش مقصود منه ابدا أي اساءه ، بالعكس خالص”.

محمد حماقي يحتفل بألبوم «يا فاتني» على برج خليفة

واحتفل محمد حماقي بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب، من خلال ظهور صورته على برج خليفة مرفقا ببعض المقاطع القصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، طرح منهم في البداية 5 أغنيات، الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وأخرهم "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.

محمد حماقي يفتتح حفل متحف الحضارات بأغنبة «نفسي أبقى جنبوا»

من ناحية أخرى، أحيا محمد حماقي أول حفل يقام بمتحف الحضارة بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها في مسيرة عالمية من المتحف المصري.

وافتتح حماقي حفل متحف الحضارات بأغنية نفسي أبقي جنبوا، وسط هتافات وصيحات من المعجبين، وحرص حماقي على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، موجها كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.