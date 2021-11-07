/660234/الكاظمي-بعد-واقعة-اغتياله-نلاحق-منفذي-محاولة-اغتيالي-وسنكشفهم

تحدث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، عن واقعة أمس الذي استهدفت منزله، منوها إلى ملاحقة منفذي محاولة اغتياله والذي أشار إلى التعرف عليهم.

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جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، مضيفا :” تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

الكاظمي بعد واقعة اغتياله: نلاحق منفذي محاولة اغتيالي وسنكشفهم

وأضاف الكاظمي :” بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار رئيس وزراء العراقي إلى أن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات، ممشيرا إلى ملاحقة الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدا وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".

هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد، انفجار مدوي صباح اليوم، حيث تم سماع إطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط بغداد، والتي يتواجد بها العديد من المقرات الحكومية.

ويأتي ذلك وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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كما قال مصدر أمني عراقي إنه تم اعتراض طائرة مسيرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

كما أفادت قناة لعربية ، وقوع إصابات بعد استهداف الطائرة لمنزل الكاظمي، مشيرة إلى سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل رئيس الوزراء العراقي، في وقت مبكر من اليوم الأحد.