وزير التعليم يدعو الطلاب من 15 إلى 18 عاما التسجيل للحصول على لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة الصحة والسكان، أعلنت رسميا إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من خلال لقاح فايزر.





وناشد شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، جميع الطلاب تحت سن 19 عامًا بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحة والسكان. وأوضح وزير التعليم، أن وزارة الصحة والسكان، ستجرى اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذى سوف يختاروه. للدخول على رابط التسجيل اضغط هنا.

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