رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر 

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مجدى عبد العزيز، أمين عام الجامعة، وأيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، قبل قليل وعقب انصرافه من مكتبه بإدارة الجامعة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.





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