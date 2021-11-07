التعليم تجرى دراسة لقياس مستوى اللغة العربية والحساب لطلاب الصف الخامس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، سيجرى خلال شهر نوفمبر، دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى اللغة العربية والحساب، لطلاب الصف الخامس الابتدائى، بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.





وأضاف طارق شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الدراسة ستتم من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأوضح أن الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسى الأول أو امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الخامس الابتدائى.

ولفت إلى أن نتائج الدراسة "سرية"، وتستخدم فقط فى أغراض البحث العلمى والاستفادة منها فى تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وأهاب بالطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية أخذها بمحمل الجد، وتعاون المعلمين والمديرين لإنجاحها، حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصرى.

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة التربية والتعليم بأهمية البحث العلمى والدراسات البحثية الميدانية فى "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب".