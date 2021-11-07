التعليم: إجراء دراسة ميدانية فى مهارات القراءة والكتابة لـطلاب 5 إبتدائى

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سنجرى دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر.
وأوضحت أنه إيمانًا من الوزارة، بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب"، سيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي خلال شهر نوفمبر بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.
وتابعت الوزارة، ستتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية)، موضحة أن هذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الاول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأود الاشارة الي أن "نتائج هذه الدراسة سرية" وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.
وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية اخذها بمحمل الجد وتنشد تعاون المعلمين والمديرين لانجاح هذه الدراسة حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.
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